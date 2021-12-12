İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
Spor

Galatasaray kafilesi Sivas'a gitti

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç için Sivas'a gitti.

DHA12 Aralık 2021 Pazar 18:56 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 18:56
ABONE OL

Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kafile, Sivas'a gelerek kamp yapacağı otele yerleşti.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Sivas'a hareket etti. Kafileyi taşıyan uçak 18.00 sıralarında Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında Galatasaray taraftarı takıma sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim alanda bekleyen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Hareket eden takım otobüsünü bir grup taraftar ise meşalelerle uğurladı. Kent merkezine geçen Galatasaray kafilesi kamp yapacağı otele yerleşti.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.