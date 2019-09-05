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‘Galatasaray kalbimi çaldı’

Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği ve 3 yıllık imza attırdığı Falcao, Kolombiya basınına “Havaalanında 10 bin kişi karşıladı. İmza töreninde statta 25 bin taraftar. Bu ilgi, kalbimi çaldı. Şimdi sıra ligde ve Avrupa’da goller atmaya geldi” diye konuştu.

  • Star Spor
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GALATASARAY’IN dünya yıldızı oyuncusu Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği için mutluluktan uçuyor. Ülkesinin basınına Cim-Bom’a transferini ve ilk izlenimlerini anlatan 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, “Olağanüstü bir kulübe geldim. Bir kez daha anladım ki çok doğru karar verdim” dedi.

ÇOK POZİTİF DUYGULARIM VAR

Galatasaray’da coşkulu bir karşılama olacağını tahmin ettiğini belirten Falcao, “Havaalanında 10 bini aşkın kişi beni karşıladı. Eşim ve çocuklarım da benimle beraber çok duygulandı. Türk Telekom’daki imza töreninde de 25 bini aşkın taraftar vardı. Bu statta sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Gördüğüm büyük ilgi, resmen kalbimi çaldı” diye konuştu.

İSTANBUL GERÇEKTEN MÜTHİŞ

 Galatasaraylılar’ın kendisine gösterdiği sevgiye karşılık vermek istediğini kaydeden yıldız oyuncu, “Ligde ve Avrupa’da atabildiğim kadar goller atıp taraftarları mutlu etmek istiyorum. Umarım Fatih Terim yönetiminde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde arzu edilen başarılara imza atarız. İstanbul için ilk izlenimim süper” ifadelerini kullandı.

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