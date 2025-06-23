Galatasaray'ın gündemine gelen Aaron Ramsdale için İngiltere'den önemli bir haber gündeme geldi.

RAMSDALE İÇİN KARAR

Talkspor'ta yer alan habere göre, Premier Lig'den düşen Southampton, İngiliz file bekçisini bu yaz kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Ramsdale ile Galatasaray dışında Rangers'ın da ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY KİRALIK İSTİYOR

Times, Galatasaray'ın İngiliz file bekçisini kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini duyurmuştu.

Southampton ile geride kalan sezonda Premier Lig'den düşen Aaron Ramsdale'in İngiliz ekibiyle sözleşmesinde 20 milyon sterlin (23.3 milyon euro) değerinde serbest kalma maddesi bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen İngiliz file bekçisinin Southampton ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.