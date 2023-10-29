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Spor

Galatasaray kalesini gole kapattı!

Bu sezon ligde 9 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, bu maçların 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

29 Ekim 2023 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Galatasaray kalesini gole kapattı!
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Süper Lig'in 10ç haftasında Rizespor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, önemli bir istatistik yakaladı.

2023/24'te Süper Lig'de oynadığı 10 maçın altısında gol yemeyen Galatasaray, ilk 10 karşılaşma itibarıyla 2007/08'den (6 maç) bu yana en yüksek gole kapama sayısına ulaştığı sezonu geçiriyor.

2023/24'te Süper Lig deplasmanlarında 16 puan toplayan sarı kırmızılı takım,(5G 1B), altıncı maçlar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı (16 puan; 1996/97).

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son sekiz maçın altısını kazanan Galatasaray, 2 kez de mağlup oldu. Sarı kırmızılı takım bu galibiyetlerde 17 gol atarken kalesinde sadece altı gol gördü.

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