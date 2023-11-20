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Spor

Galatasaray, KAP'a bildirdi! 25 milyon euroluk anlaşma

Galatasaray Kulübü, Puma ile 5 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
Galatasaray, KAP'a bildirdi! 25 milyon euroluk anlaşma
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Galatasaray Kulübü, Puma ile 5 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi AŞ (Puma) arasında, 2024/2025 Futbol Sezonunun başlayacağı tarih olan 01.07.2024 Tarihinden itibaren başlayacak ve 2028/2029 Futbol sezonunun sona erme tarihi olan 30.06.2029 tarihinde sona erecek ve 5 (beş) futbol sezonu için geçerli olacak bir Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi akdedilmiştir.

Puma, işbu Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi kapsamında Şirketimize toplamda net 25.000.000 EURO tutarında bir sabit ödeme, sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ve bunların dışında ayrıca Puma tarafından satışı yapılacak olan Şirketimiz Lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır." denildi.

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