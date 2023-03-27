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Spor

Galatasaray, Karabağ ile iş birliği yapacak

Galatasaray, Azerbaycan ekibi Karabağ ile iş birliği anlaşması yapacak. sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, önümüzdeki hafta Karabağ ile kardeş kulüp lansmanı yapacaklarını belirtirken, 'Mağazalarımızda Karabağ formalarını satıp, Karabağ'ı anlatacağız.' dedi. İşte detaylar...

AA27 Mart 2023 Pazartesi 00:35 - Güncelleme:
Galatasaray, Karabağ ile iş birliği yapacak
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Bakü'de dostuk maçında karşılaştığı Azerbaycan'ın Karabağ ekibiyle iş birliği anlaşması yapacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Karabağ ile İstanbul'da da bir dostluk maçı yapmak istediklerini belirterek, "İki kardeş ülkenin iki kardeş takımı olarak bazı aktivitelerimizi birleştireceğiz. İstanbul'da bir dostluk maçı oynamak için onları davet ettim." ifadelerini kullandı.

Karabağ ile oynadıkları maçın gelirinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını hatırlatan Dursun Özbek, "Bizi çok iyi karşıladılar, onlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Karabağ ile kardeş kulüp lansmanı yapacağız. Galatasaray ve Karabağ kulüpleri, kardeş seviyesinde birbirlerini seviyorlar. Mağazalarımızda Karabağ formalarını satıp, Karabağ'ı anlatacağız. Onlar da burada Galatasaray formalarını satacak." değerlendirmesinde bulundu.

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