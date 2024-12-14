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Spor

Galatasaray karşısında Trabzonspor'un gol umudu Simon Banza

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un kadrosunda gol atan sadece 5 futbolcu bulunuyor. Şu ana kadar 9 gol kaydeden Simon Banza dev maçta bordo mavili ekibin gol umudu olacak.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 11:51 - Güncelleme:
Galatasaray karşısında Trabzonspor'un gol umudu Simon Banza
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Ligde 14 karşılaşmada 20 gol kaydeden bordo-mavili takımda Galatasaray mücadelesinde forma giyebilecek futbolcular arasında Banza (9), Visca (3), Cham (3), Nwakaeme (1) ve Daraguş (1) olmak üzere 5 oyuncu bulunuyor.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Simon Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi konumunda yer alıyor.

Banza, bordo-mavili takımda forma giydiği 11 maçta 9 kez ağları havalandırırken gol krallığında da ilk sırayı paylaşan isimlerden biri oldu.

Demokratik Kongolu futbolcu, Trabzonspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 ve Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maçlar ile Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada ikişer gol attı. Banza, deplasmanda 1-1 biten Atakaş Hatayspor müsabakası ile 2-1 kaybedilen Göztepe karşılaşması ile 2-2 biten Kasımpaşa maçında da birer gol kaydetti.

Muhammed Cham Adana Demirspor maçında 3 gol atarken, Edin Visca da bordo-mavili takımın 3-2 yendiği TÜMOSAN Konyaspor, 1-0 galip geldiği RAMS Başakşehir ve 3-1 yenildiği Çaykur Rizespor maçlarında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 2-2 biten Kasımpaşa maçında, Denis Draguş da 2-1 mağlup olduğu Cronden Alanyaspor maçında 1 gol kaydetti.

GOL ATAN 3 İSİM YOK

Trabzonspor'da birer gol atan Stefano Denswil, Okay Yokuşlu ve Umut Bozok ise kadroda yer alamayacak.

Denswil ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldıkları için takımda yer almayacak, Okay Yokuşlu da sakatlığı sürdüğü için zorlu müsabakada görev yapamayacak.

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