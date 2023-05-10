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Spor

Galatasaray kasasını doldurdu! Dudak uçuklatan rakam

Bu sezon şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gösterilen iyi performans taraftarları tribüne çekti. Sarı-kırmızılı camia bu başarı sonrası yakın zamanda satışa sunulan kombinelere yoğun ilgi gösterdi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Galatasaray kasasını doldurdu! Dudak uçuklatan rakam
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Galatasaray'dan müthiş rekor: 320 milyon TL kasada

Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray, en fazla tribün doluluk (yüzde 88) oranına sahip kulüp konumunda.

Başakşehir maçı hafta içi oynanmasına rağmen Nef Stadyumu'nda 47 binden fazla taraftar vardı.

Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray, en fazla tribün doluluk (yüzde 88) oranına sahip kulüp konumunda.

Şampiyonluk havasına giren taraftarlar bir süre önce yenilemeye sunulan kombinelere büyük ilgi gösterdi.

Kısa sürede 27 bin kombine kart yenilendi ve Galatasaray'ın kasasına 320 milyon TL sıcak para girdi.

Yüzde 400'e yakın zam yapılmasına rağmen bu sezonki tribün geliri şimdiden 3'e katlandı ve kulüp rekoru kırıldı.

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