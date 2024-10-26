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Spor

Galatasaray kasayı doldurdu! İşte temsilcilerimizin Avrupa geliri

Temsilcilerimizin bu hafta Avrupa'da oynadığı maçların ardından kasalarına koyduğu gelir belli oldu. Galatasaray, 12,65 milyon euro ile en çok gelir elde eden Türk takımı konumunda bulunuyor.

AKŞAM26 Ekim 2024 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
Galatasaray kasayı doldurdu! İşte temsilcilerimizin Avrupa geliri
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Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in son karşılaşmaların ardından kazandıkları paralar belli oldu.

Oynadığı 3 mücadelenin 2'sinden galibiyetle ayrılan ve 1 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar, 12.65 milyon euro ile bu alanda zirvede yer aldı. 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Kanarya ise 7.08 milyon euroluk kazançla Cim-Bom'u takip etti.

Giovanni van Bronckhorts yönetiminde 2 yenilgi ve 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş ise 5.51 milyon euro gelir elde etti. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ilk 2 maçını da kaybetti. Çağdaş Atan'ın takımı 3.8 milyon euro kazandı.

Ön elemelerde önce Avrupa Ligi'ni sonrasında ise Konferans Ligi şansını kaçıran Trabzonspor ise 1.27 milyon euroluk gelirle son sırada yer alıyor. Market payı, lig sıralaması henüz belli olmadığı için rakamlara dahil edilmedi.

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