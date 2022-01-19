İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Spor

Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 16:47 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:47
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas ile top kapma çalışmasının ardından, topla çıkış, oyun kurma ve hücum aksiyonlarının gerçekleştirildiği çift kale maçla sona erdi.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almazken, Ryan Babel ise özel program dahilinde çalıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.