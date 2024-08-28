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Spor

Galatasaray kaybetti! Ülke puanı sıralamasında son durum ne oldu?

UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum Galatasaray maçının ardından gündeme geldi. Sarı-kırmızılı temsilcimiz Young Boys karşısında kaybetti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte bu sonuçtan sonra oluşan ülke puanı sıralaması...

28 Ağustos 2024 Çarşamba 00:28 - Güncelleme:
Galatasaray kaybetti! Ülke puanı sıralamasında son durum ne oldu?
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Ülke puanı sıralaması, takımlarımızın Avrupa kupalarına katılacağı toplam sayının yanı sıra ön eleme sayısında da belirleyici oluyor. Galatasaray, Young Boys karşısında 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 2024-2025 sezonunda 5 takımla mücadele eden Türkiye, yeni sezonda 2.000 puan topladı. Çekya takımları ise topladığı 4.700 puanla büyük dikkat çekti. Türkiye, geçtiğimiz sezon aldığı sonuçların ardından 3 basamak birden yükselerek önemli yol kat etmişti. Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin gerisinde bulunan Norveç, İsrail, Avusturya, Danimarka, Yunanistan gibi takımlar yeni sezonda daha çok puan topladı. Ülkeler sıralamasında zirvede İngiltere bulunurken İtalya takibini sürdürüyor. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? İşte, güncel ülke puanı sıralaması...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

Geçtiğimiz hafta play-off turlarında Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un ilk maçlarını oynadı. Temsilcilerimiz toplamda 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ülke puanına istedikleri katkıyı yapamadı.

Galatasaray ise rövanş karşılaşmasında Young Boys'a kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Çekya ekibi Sparta Prag ise Malmö karşısında 2-0 kazandı.

Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında yeni sezonda 2.000 puan topladı. Çekya takımları yeni sezonda ülke puanına 4.700 puanlık katkı yaparak Türkiye'nin önüne geçti.

UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye, topladığı 35.600 puanla 10. basamakta bulunuyor. Çekya ise 38.250 puanla 9. sırada yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İNGİLTERE - 89.303

2-İTALYA - 79.168

3- İSPANYA - 74.132

4-ALMANYA - 71.785

5- FRANSA - 58.236

6- HOLLANDA - 54.733

7- PORTEKİZ - 49.916

8 - BELÇİKA - 44.200

9- ÇEKYA - 38.250

10- TÜRKİYE - 35.600

11- NORVEÇ - 31.250

ÜLKE PUANINDA NORVEÇ TEHLİKESİ

Yeni sezonda Norveç 3 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor. 2024-2025 sezonunda Norveç takımları 3.375 puan toplarken genel puanını 31.250 yaptı ve Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı.

  • UEFA ülke puanı
  • Galatasaray maçı
  • Young Boys karşılaşması

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