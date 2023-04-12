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Spor

Galatasaray, Kayserispor mesaisini sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde ağırlayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 20:46 - Güncelleme:
Galatasaray, Kayserispor mesaisini sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 3 grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla sürdürdüğü antrenmanı savunma ve hücum çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Kendisi için hazırlanan özel tedavi programı sonrası Abdülkerim Bardakcı'nın idmanın tamamında takımla beraber çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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