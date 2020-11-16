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Spor

Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA16 Kasım 2020 Pazartesi 22:22 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:22
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki idmanda genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılan Christian Luyindama’nın sağlık durumu, yarın İstanbul’a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Sarı kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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