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Spor

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarına başladı.

AA17 Aralık 2024 Salı 15:47 - Güncelleme:
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 1 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına 19 Aralık Perşembe günü devam edecek.

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