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Spor

Galatasaray, Kayserispor maçının taktiğini çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

11 Mart 2021 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 16:05
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

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