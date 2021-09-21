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Spor

Galatasaray Kayserispor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'de yarın oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, son antrenmanında taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

21 Eylül 2021 Salı 16:47 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 16:47
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Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapmayla süren idmanın ana bölümünde ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği kaydedildi.

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