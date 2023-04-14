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Spor

Galatasaray-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak olan Galatasaray-Kayserispor maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 12:32 - Güncelleme:
Galatasaray-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, bu akşam Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR'da Suat Arslanboğa ve Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

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