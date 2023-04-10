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Spor

Galatasaray, Kayserispor mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da maç hazırlıkları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 20:46 - Güncelleme:
Galatasaray, Kayserispor mesaisini sürdürüyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda top kapma çalışması ve bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 63 puan ile ligde liderliğini sürdürüyor.

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