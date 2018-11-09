Galatasaray, Kayseri'ye 17 futbolcuyla gitti
Sakat ve cezalı futbolcuların çok olması nedeniyle kadro kurmakta güçlük yaşayan Galatasaray, Kayserispor deplasmanına sadece 17 futbolcuyla gidebildi.
Sakat ve cezalı futbolcuları nedeniyle kadro kurmakta zorluk yaşayan Galatasaray, Kayserispor deplasmanına 17 futbolcuyla gitti.
7 önemli futbolcusundan eksik olarak Kayseri'ye giden Galatasaray'da cezaları nedeniyle Ryan Donk, Garry Rodrigues, Badou Ndiaye götürülmezken sakatlıkları devam eden Fernando, Emre Akbaba, Yuto Nagatomo ve Eren Derdiyok Kayseri'de de takımlarını yalnız bırakacaklar.
Galatasaray'ın Kayserispor kamp kadrosu ise şu şekilde;
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
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