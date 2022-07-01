Galatasaray, Kazımcan Karataş transferini duyurdu

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi.

Daha önce Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Altay'dan da Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar transferi "Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin." sözleriyle duyurdu.

Galatasaray, genç oyuncuyu renklerine bağladığını resmen duyurdu. Sarı kırmızılılar bu transfer için Altay'a 21 Milyon TL bonservis ücreti ödeyecek.

KAZIMCAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

İmzanın ardından GSTV'ye konuşan Kazımcan Karataş: "Tek isteğim Galatasaray'da forma giymekti. Çok şanslıyım. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden geleni yapacağım." sözlerini kullandı.

"4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum." sözlerini kullanan genç oyuncu, "Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Eminiz ki bu sene inşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.