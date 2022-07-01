İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2022 Cuma / 2 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7626
  • EURO
    17,4832
  • ALTIN
    973.284
  • BIST100
    2443.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Kazımcan Karataş transferini duyurdu
Spor

Galatasaray, Kazımcan Karataş transferini duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

1 Temmuz 2022 Cuma 23:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi.

Daha önce Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Altay'dan da Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar transferi "Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin." sözleriyle duyurdu.

Galatasaray, genç oyuncuyu renklerine bağladığını resmen duyurdu. Sarı kırmızılılar bu transfer için Altay'a 21 Milyon TL bonservis ücreti ödeyecek.

KAZIMCAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

İmzanın ardından GSTV'ye konuşan Kazımcan Karataş: "Tek isteğim Galatasaray'da forma giymekti. Çok şanslıyım. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden geleni yapacağım." sözlerini kullandı.

"4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum." sözlerini kullanan genç oyuncu, "Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Eminiz ki bu sene inşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.