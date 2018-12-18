Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman Galatasaray Keçiörengücü maçı şifresiz canlı izle saat kaçta

Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman yayınlanacak? Galatasaray Keçiörengücü maçı şifresiz canlı izle saat kaçta başlıyor? GS Keçiörengücü maçı son dakika haberleri araştırılıyor. Futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray Keçiörengücü maçı canlı izleme linki ve canlı skor takibi star.com.tr’de… Futbol severler bugün A2TV kanalılya ilgili detayları araştırıyor. En çok merak edilen konular, A2TV nasıl izlenir? A2TV frekansı nedir? A2TV Dsmart - Digitürk hangi kanalda? Çünkü bu akşam Galatasaray - Keçiörengücü maçı A2TV'den canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Galatasaray evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in ilk maçta olduğu gibi bu maçta da genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.. Galatasaray Türkiye Kupası maçı kapsamında Keçirörengücü ile mücadele edecek. Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde aldığı başarısız sonuçları unutturmak isteyen sarı-kırmızılı ekip son 15 maçında sadece 3 galibiyet elde edebilmişti. İşte Galatasaray, Keçiörengücü maçı öncesi takımlarda son durum ve karşılaşmaya ilişkin son notlar… Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maç A2 TV kanalından canlı olarak yayınlanacak. Eşleşmede Ankara'da yapılan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, müsabakadan istediği sonuçla ayrılarak 16 turuna yükselmeye çalışacak. İşte Galatasaray Keçiörengücü maçı son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Galatasaray - Keçiörengücü maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı'nda bu akşam saat 20:30'da başlayacak mücadele A2TV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar star.com.tr'de...

Galatasaray - Keçiörengücü muhtemel 11'ler...

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Maicon, Ömer, Donk, Celil, Yunus, Atalay, Recep Gül, Muğdat

Keçiörengücü: Yaşar, Ziya, Osman, Erdi, Yücel, Abdurrahman, Burak Aydın, Uğurcan, Hakkı, Batuhan, Alperen

A2TV uydudan nasıl izlenir?

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2TV digitürk, dsmart, teledünya hangi kanalda?

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

– Digiturk’te 35 nolu kanal

– Teledünya’da 37 nolu kanal

– Turkcell TV’de 29 nolu kanal

– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda

Galatasaray nasıl tur atlar?

Her türlü galibiyet ve beraberlik, Galatasaray’ı bir üst tura taşıyacak. Konuk ekip 1-0 kazanırsa, gülen taraf yine Cim Bom olacak. 2-1’lik Keçiörengücü galibiyeti, maçı uzatmaya götürür. 3-2, 4-3 gibi tek farklı zaferlerin yanı sıra 2 veya daha farklı galibiyetler de Başkent temsilcisinin tur atlamasını sağlayacak.

Cim Bom'da 3 eksik var!

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba bugün forma giyemeyecek. Ayrıca cezaları devam eden teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Hasan Şaş da kulübede yer almayacak.

Keçiörengücü fırtına gibi

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Keçiörengücü, müthiş bir seri yakalamış durumda. Başkent ekibi, ligde çıktığı son 13 resmi maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Keçiörengücü, üst üste 7 maçtır da galip geliyor.

BAZI YOLLAR KAPALI OLACAK

Galatasaray-Keçiörengücü takımları arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası dolayısıyla bugün bazı yollar 17.30 itibarıyla trafik akışına kapalı olacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maç bugün saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Bu nedenle saat 17.30'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK Otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak, otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak. Araç sürücüleri, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek, TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.