İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2771
  • EURO
    35,1125
  • ALTIN
    2477.02
  • BIST100
    10466.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi!
Spor

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi!

Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray yönetimi kararını verdi.

Fanatik17 Mayıs 2024 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi!
ABONE OL

Galatasaray Yönetimi, yurt dışından talipleri olan Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına sıcak baksa da sezon tamamlanmadan bir teklifin gündeme gelmesini istemiyor.

Geçtiğimiz günlerde menajerlik şirketini değiştiren Kerem Aktürkoğlu'nun ismi bir süredir yurt dışındaki kulüplerle anılıyordu. Galatasaray cephesi, iyi bir teklif gelmesi halinde 25 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak yaklaşıyor.

Ancak Kerem'in yeni şirketiyle yapılan görüşmede, şampiyonluk kesinleşmeden kulübe veya oyuncuya motivasyon bozacak bir teklif iletilmemesi talebinde bulunuldu. Son haftalarda formasını kaybeden ve morali bozuk olduğu belirtilen genç yıldızın ise ayrılığa artık daha sıcak olduğu gelen haberler arasında.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 52 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 15 gol 9 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.