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Spor

Galatasaray, Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Kerem Demirbay'ın transferi için futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

1 Ağustos 2023 Salı 22:12 - Güncelleme:
Galatasaray, Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi!
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İşte Galatasaray'ın Kerem Demirbay transferi için KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

KEREM'İN BONSERVİS BEDELİ

Sky Deutschland tarafından Galatasaray'ın Kerem Demirbay için Leverkusen'e 4.5+2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

2017 yılında Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

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