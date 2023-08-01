Galatasaray, Kerem Demirbay'ı İstanbul'a getirdi

İşte Galatasaray'ın Kerem Demirbay transferi için KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

KEREM'İN BONSERVİS BEDELİ

Sky Deutschland tarafından Galatasaray'ın Kerem Demirbay için Leverkusen'e 4.5+2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

2017 yılında Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

KEREM DEMİRBAY'IN İLK AÇIKLAMALARI

"Çok mutluyum. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey nasip oldu. Erden Bey ve Okan Hocam ile konuşmalarım güzel geçti ve benim için bir durum vardı, o da Galatasaray. Zor bir 1.5 ay geçirdik ama savaştık ve sonuçta çok şükür buradayım, İngiltere ve İspanya'dan da teklifler vardı ama ona girmeyelim."