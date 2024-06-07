Galatasaray'da yeni sezon öncesi 10 numara arayışları devam ediyor.

Dries Mertens'i gelecek sezon daha az kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, 10 numaraya kaliteli bir takviye yapmak istiyor.

Bu doğrultuda Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'yı gündemine alan Galatasaray'ın Portekizli futbolcuyla görüşmeleri devam ediyor.

GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası önerdiği ifade edildi.

BENFICA PERFORMANSI

2016'den 2024'e kadar 8 yılını Benfica'da geçiren Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde 326 maçta 94 gol attı ve 79 gol attı.