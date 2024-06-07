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Spor

Galatasaray kesenin ağzını açtı! İşte Rafa Silva'ya yapılan teklif

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 10 numara için arayışlar devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'ya ilk teklifini yaptı. İşte Aslan'ın teklifi...

7 Haziran 2024 Cuma 14:25 - Güncelleme:
Galatasaray kesenin ağzını açtı! İşte Rafa Silva'ya yapılan teklif
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi 10 numara arayışları devam ediyor.

Dries Mertens'i gelecek sezon daha az kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, 10 numaraya kaliteli bir takviye yapmak istiyor.

Bu doğrultuda Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'yı gündemine alan Galatasaray'ın Portekizli futbolcuyla görüşmeleri devam ediyor.

GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası önerdiği ifade edildi.

BENFICA PERFORMANSI

2016'den 2024'e kadar 8 yılını Benfica'da geçiren Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde 326 maçta 94 gol attı ve 79 gol attı.

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