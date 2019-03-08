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Galatasaray, Kevin Trapp'i gündemine aldı

Bu sezon yaptığı hatalarla büyük tepki toplayan Fernando Muslera ile sezon sonu yolları ayırma kararı alan Galatasaray, bir yandan da kaleci arıyor.

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Yönetimin ilk hedefinin Frankfurt'ta oynayan Trapp olduğu öğrenildi. Alman file bekçisinin PSG ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitecek. Alman file bekçisinin PSG ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitecek.

Sezon sonunda büyük bir kadro revizyonu yapmayı planlayan Galatasaray'da '1 numara' da değişebilir. Sarı-Kırmızılılar hem sürekli yaptığı hatalar hem de 4 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan Fernando Muslera'yı gözden çıkarmış durumda. Yönetim bir yandan da kaleyi arayışlarında.

5 BÜYÜK LİGDE AVA ÇIKTILAR

Takvim'in haberine göre özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmalar yapan Sarı- Kırmızılılar'ın ilk hedefinin Kevin Trapp olduğu öğrenildi.

Bundesliga'da Frankfurt formasını giyen Alman kalecinin bonservisi PSG'de bulunuyor.

HEMEN DÜĞMEYE BASILACAK

Yönetim eğer iki yıl daha sözleşmesi bulunan Muslera ile yolları ayırabilirse, Trapp'ın transferi için düğmeye basılacak. 28 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin PSG ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.

2015'TE PSG'YE TRANSFER OLDU

2015 yılında 9.5 milyon Euro karşılığında Frankfurt'tan PSG'ye transfer olan Trapp sezon başında eski takımına kiralık olarak döndü. Alman kaleci bu sezon 29 resmi maçta oynadı ve 37 gol yedi.

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