Galatasaray Khabib Nurmagomedov'ı İstanbul'a davet edecek
Galatasaray Yönetimi, sarı-kırmızı forması ile poz veren ve şu aralar dünyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov için atağa kalktı.
Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
Rakibinin Müslümanlara yönelik hakaretlerinin ardından gösterdiği tepki ve aldığı galibiyetten sonra İslam dünyasında fenomen haline gelen Nurmagomedov için Galatasaray çok konuşulacak bir hamle planladı.
Yönetim, sosyal medya hesaplarından birçok defa sarı-kırmızılı forma ile resimlerini paylaşan Dağıstanlı sporcuyu 24 Ekim'de Schalke 04 ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına getirmek için harekete geçti.
Sarı kırmızılılar, Khabib'in 14 yaşındayken Galatasaray formasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşıp yıldız sporcuyu tebrik etmişti.
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