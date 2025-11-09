Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Linetty, Agjei, Tayfur, Serdar

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Icardi, Barış Alper, Osimhen