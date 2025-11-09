İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Galatasaray, Kocaelispor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. İşte zorlu maç öncesi muhtemel 11'ler...

9 Kasım 2025 Pazar 10:08
Galatasaray, Kocaelispor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Linetty, Agjei, Tayfur, Serdar

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Icardi, Barış Alper, Osimhen

