Galatasaray Kolarov'u hiç istememiş
Transferin son saatlerinde Kolarov'la ilgilendiği iddia edilen Galatasaray'ın Sırp yıldızla kesinlikle temas kurmadığı belirtildi.
TM Dijital Haber Merkezi
Yaklaşık 1,5 – 2 ay Kolarov transferine mesai harcamasına rağmen yıldız futbolcuyu kadrosuna katamayan Fenerbahçe defans hattına gerekli takviyeleri yaparken, Sırp oyuncu hakkında ortaya atılan Galatasaray iddiaları bir anda gündemi değiştirmişti.
KOLAROV'LA 1 YIL DAHA
Geçtiğimiz sezon Roma’da 45 maça çıkıp 9 gol atan, bu sezona ise lige çok iyi giriş yapan (2 maçta 2 gol) Kolarov’un kesinlikle Galatasaray’ın listesinde olmadığı ortaya çıkarken, sarı kırmızılıların böyle bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Oyuncunun menajerlerinden alınan bilgiye göre; İtalyan devinin 34 yaşındaki defansı bırakmadığı bildirilirken, Fonseca’nın Kolarov için yönetime ‘1 yıl daha kontratını uzatmalıyız’ raporu verdiği kaydedildi.
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