İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2021 Pazar / 11 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,262
  • EURO
    10,7921
  • ALTIN
    526.391
  • BIST100
    1409.56
Spor

Galatasaray - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan Galatasaray - Konyaspor maçıyla devam ediyor. Star.com.tr'den Galatasaray - Konyaspor maçının canlı skor takibini yapabilirsiniz.

17 Ekim 2021 Pazar 15:57 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 16:07
ABONE OL

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Galatasaray - Konyaspor maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullar Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Şeker. Müsabakanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy otururken, AVAR'da ise Mustafa Emre Eyisoy bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GALATASARAY: 0 - KONYASPOR: 0
GOL: Dk. 4 Mostafa Mohamed (Galatasaray)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Amir, Endri, Amar, Oğulcan, Bytyqi, Serdar Gürler.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.