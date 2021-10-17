17 Ekim 2021 Pazar 15:57 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 16:07

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Galatasaray - Konyaspor maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullar Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Şeker. Müsabakanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy otururken, AVAR'da ise Mustafa Emre Eyisoy bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GALATASARAY: 0 - KONYASPOR: 0

GOL: Dk. 4 Mostafa Mohamed (Galatasaray)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Amir, Endri, Amar, Oğulcan, Bytyqi, Serdar Gürler.