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Spor

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına hazırlanıyor

Süper Lig'de son haftaya lider giren Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

23 Mayıs 2024 Perşembe 22:05 - Güncelleme:
Galatasaray, Konyaspor deplasmanına hazırlanıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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