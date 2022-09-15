İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2022 Perşembe / 19 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2688
  • EURO
    18,2711
  • ALTIN
    975.989
  • BIST100
    3363.12
Spor

Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde evinde Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 22:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını noktaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Öte yandan Galatasaray Kulübünün 33. Başkanı Adnan Polat, 11 senelik bir ara sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek Başkan Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Genel Sekreter Eray Yazgan'la antrenmanı izledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.