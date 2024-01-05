Galatasaray, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan antrenmandan önce genç oyuncu Eren Paşahan'ın da 18. yaş günü kutlandı.