İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8452
  • EURO
    32,6139
  • ALTIN
    1956.87
  • BIST100
    7555.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maçına Konyaspor karşısında çıkacak olan Galatasaray maçın hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam etti.

AA5 Ocak 2024 Cuma 14:03 - Güncelleme:
Galatasaray, Konyaspor maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan antrenmandan önce genç oyuncu Eren Paşahan'ın da 18. yaş günü kutlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.