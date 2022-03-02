Galatasaray Konyaspor maçının taktiğini çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı.
Günü toplantıyla açan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmana salonda başladı. Ardından sahaya inen oyuncular, alkışla 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın doğum gününü kutladı.
Sahadaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak pas ve top kapma üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Antrenmanda sakatlığını atlatan Işık Kaan Arslan, ilk kez antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenman, uzun süre sonra tam kadro halinde gerçekleştirildi.
İdmanı A takım sportif direktörü Pasquale Sensibile de izledi.
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.