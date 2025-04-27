Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kovalayan "Cimbom" kazanarak son 5 hafta öncesinde puan avantajını korumaya çalışacak. Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. Eyüp, Avrupa hedefi için oynayacak. Sarı-Kırmızılılar'da cezalı Barış dışında eksik yok. Morata, Kaan, Jelert hazır durumda. 30 gole ulaşan Osimhen ise 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.