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Spor

Galatasaray kritik virajda! Liderin rakibi Eyüpspor

Galatasaray, TRendyol Süper Lİg2in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip 3 puanla sahadan ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

AKŞAM27 Nisan 2025 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Galatasaray kritik virajda! Liderin rakibi Eyüpspor
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Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kovalayan "Cimbom" kazanarak son 5 hafta öncesinde puan avantajını korumaya çalışacak. Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. Eyüp, Avrupa hedefi için oynayacak. Sarı-Kırmızılılar'da cezalı Barış dışında eksik yok. Morata, Kaan, Jelert hazır durumda. 30 gole ulaşan Osimhen ise 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.

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