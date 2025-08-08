Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Yazgan'dan Osimhen açıklaması

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, geçen sene elde edilen başarıları yeni sezonda da sürdürmek istediklerini belirterek, Avrupa'da da bugüne kadar elde edilen başarıları daha ileri taşımak istediklerini söyledi.

Yazgan, deplasmandaki Gaziantep FK maçı öncesinde, stadyum girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm takımlara, futbolculara, kulüplere ve futbolseverlere hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Sezon boyunca tüm futbolcuların ayakları düz bassın. Sakatlıksız, gerginlikten uzak, izlemesi keyifli bir lig olsun. Geçen sene Türkiye kupasını kazandığımız Gaziantep şehrindeyiz. Gerçekten harikulade bir şehir. Gerçekten gayet güzel bir şekilde bizi ağırlıyorlar. Gaziantep ekibi, geçen seneki kadrosunu büyük oranda korudular ve İsmet hocanın teknik direktörlüğünde gayet önemli takviyeler de yaptılar. Zor bir deplasman olduğunun farkındayız. Gaziantep deplasmanları her zaman çok zordur gerçekten. Umarım bu sene de güzel bir oyun izleteceğiz. Biz de Okan hocamıza ve oyuncularımıza inanıp, güveniyoruz. Bugün İnşallah 3 puanımızı alıp önümüze bakacağız, güzel bir başlangıç yapacağız."

Bu sezona dair birçok hedeflerinin olduğuna işaret eden Yazgan, "İnşallah geçen sene olduğu gibi hedeflerimizin birçoğuna yeniden ulaşırız. Üstüne koya koya gitmeyi arzuluyoruz. Avrupa'da da Galatasaray'ın geleneğinde olan başarıları ileri taşıma fırsatı buluruz." diye konuştu.

BİLET FİYATLARI

Yazgan, bazı Anadolu kulüplerinin büyük takımların maçlarında uyguladığı bilet fiyatlarıyla ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki Anadolu'daki kulüplerimiz, kendilerince birtakım haklı sebeplerden dolayı bilet fiyatlarına zaman zaman özellikle deplasman tribünlerine her ne kadar belirli kurallar var olsa da zaman zaman çok etik olmayan birtakım artışlar uyguluyorlar. Gerçekten insanların canını acıtıcı uygulamalar bulunuyorlar. Bunların en kısa sürede TFF tarafından daha sağlıklı, daha uygulanabilir bir şekilde düzenlenmesi için TFF tarafından gereken tedbirlerin alınacağını ümit ediyorum. Neticede bu durum, Gaziantep'teki, Anadolu'daki Galatasaray taraftarlarına, İstanbul'dan gelen Galatasaraylılara zarar verebiliyor. Daha da önemlisi biliyorsunuz bazı kurallar var. Kendi taraftarlarına da benzer fiyatlar uygulamak zorunda kalıyorlar. Gaziantep'teki hem Galatasaraylı hem de Gaziantep FK'lı taraftarın izlemesine engel olabiliyorlar. Dilerim ki doğru uygulama ve düzenlemeleri TFF hayata geçirecektir."

OSİMHEN ÜCRETLERİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

Yazgan, Oshimen'in transfer ücretine ilişkin yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bedelinin kimler tarafından tartışma konusu yapıldığını bilemiyoruz. Ama biz başından beri söylüyoruz, biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Gelirlerimiz ortada, tribün hasılatlarımız ve taraftarımızın ilgisi ortada. Bize verdikleri destek ortada. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. O sayede de zaten Sportif AŞ olsun mağazacılık faaliyetlerimiz olsun belirli karlar elde ediyorlar. Zaten hepinizin malumu, Galatasaray Kulübü, borsaya kote bir şirket. Düzenli bir şekilde de hemen hemen tüm açıklamalarını da gerek bonservis olsun gerekse de maaş olsun, tüm açıklamalarımızı son derece şeffaf şekilde yapıyoruz. Dileriz bizim bu şeffaf tutumumuz, diğer tüm kulüplerimize yansır ki herkes, kim neye ne kadar harcıyor, kim ayağını yorganına göre uzatıyor tüm bunlar ortaya çıkar."

Yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyen Yazgan, kazananın ise Galatasaray olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.