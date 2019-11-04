Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Falcao, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yener İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

''Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek. Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın Ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz.''