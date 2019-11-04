Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao şu an İspanya'da tedavi görüyor
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Falcao, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Falcao, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yener İnce'nin açıklamaları şu şekilde;
''Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek. Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın Ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz.''
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