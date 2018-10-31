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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Fernando'nun derbide oynaması imkansıza yakın

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıklar hakkında önemli açıklamalar kullandı. İnce, Fernando'nun Fenerbahçe derbisinde forma giymesinin imkansıza yakın olduğunu söylerken, Serdar, Feghouli ve Onyekuru'nun durumlarının yarın belli olacağını açıkladı.

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Süper Lig'de cuma günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'daki sakat futbolcular hakkında kulüp doktoru Yener İnce çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yener İnce'nin ifadeleri şu şekilde:

Nagatomo, futbolda ender görülen bir sakatlık yaşadı. Akciğerinde %70'e yakın bir sönme meydana geldi. Onunla ilgili 3-4 haftalık rehabilitasyon süreci sonrasında karar vereceğiz.

Belhanda'nın ciddi bir sıkıntısı yok. Linnes'in tedavisine başladık. Kuvvetle muhtemel ikisi de derbide oynayacaklar. Fernando'nun durumu henüz derbi için uygun değil. Tedavisi bir miktar daha uzun sürmesini bekliyoruz. Serdar, Onyekuru ve Feghouli'yle ilgili kararı da yarın vereceğiz.

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