Galatasaray kupa maçı için Alanya'da

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
THY'ye ait özel uçakla ilçeye ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı çıkışında bir grup taraf karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.
Galatasaray kafilesi, takım otobüsüyle Alanya'da kalacakları otele hareket etti.
GALATASARAY'IN KUPA HİKAYESİ
Galatasaray, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü turda Kastamonuspor 1966'yı 7-0, dördüncü turda Ofspor'u 2-1 ve beşinci turda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.