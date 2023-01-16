İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2023 Pazartesi / 24 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8087
  • EURO
    20,36
  • ALTIN
    1157.72
  • BIST100
    5207.67
Spor

Galatasaray kupa maçı için Alanya'da

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacağı maç için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 21:07 - Güncelleme:
Galatasaray kupa maçı için Alanya'da
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

THY'ye ait özel uçakla ilçeye ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı çıkışında bir grup taraf karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.

Galatasaray kafilesi, takım otobüsüyle Alanya'da kalacakları otele hareket etti.

GALATASARAY'IN KUPA HİKAYESİ

Galatasaray, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü turda Kastamonuspor 1966'yı 7-0, dördüncü turda Ofspor'u 2-1 ve beşinci turda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.