Galatasaray kupada tur için sahada! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında 18 Aralık Salı akşamı Keçiörengücü ile karşılaşacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 18 Aralık Salı akşamı TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray ie Keçiörengücü arasındaki karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Eşleşmede Ankara'da yapılan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak 16 turuna yükselmeye çalışacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımın, karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: İsmail - Linnes - Ahmet - Maicon - Ömer - Donk - Celil - Yunus - Recep Gül - Atalay - Muğdat
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar- Ziya - Osman - Erdi - Yücel - Abdurrahman - Burak Aydın - Uğurcan - Hakkı - Batuhan - Alperen
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