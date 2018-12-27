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Galatasaray Lazio'dan Luiz Felipe'yi istiyor

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer için mesai yapıyor. Deneyimli teknik adamın hedefinde Lazio’nun genç oyuncusu Luiz Felipe var.

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SARI-KIRMIZILILAR’IN iki sezondur Lazio forması giyen 21 yaşındaki stoper için kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İdari direktör Şükrü Hanedar’ın, Nagatomo transferinde olduğu gibi İtalya’daki çevresini transfer için harekete geçirdiği belirtiliyor. Genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen yönetim kolları sıvadı. Galatasaray, futbolcunun kulübüne 750 bin, oyuncuya da yarım sezon için 600 bin euro önerdi. 

MAİCON SATILACAK 

Geçen sezon 31 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise 12 resmi maçta şans buldu. Fatih Terim, Ozan Kabak ile çok iyi uyum sağlayacağını düşündüğü Felipe’nin top tekniğini çok beğendiği öğrenildi. Maicon da muhtemelen satılacak. 

(Aksam)

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