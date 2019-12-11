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Galatasaray, Leipzig'in genç yıldızını takibe aldı

Hücum hattına takviye arayışında olan Galatasaray, Leipzig'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Matheus Cunha'yı istiyor

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2017 yılında İsviçre’de Sion forması giyen ve 32 maçta 10 gol 8 asistlik performansıyla Leipzig’in dikkatini çeken Matheus Cunha 1 Temmuz 2018’de Alman ekibine 15 milyon Euro karşılığında transfer olmuş, bu transfer futbolseverlerin dikkatinden kaçmamıştı.
 
CUNHA REAL BETİS'İ REDDETTİ
 
Aradan geçen 1,5 yılın ardından özellikle bu sezon Leipzig’de yeteri kadar şans bulamayan Brezilyalı futbolcunun Ocak ayında kulübünden ayrılma kararını hocası ve yönetime iletirken 20 yaşındaki yıldız için Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi. BundesLiga ile Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 10 maçta görev alan Matheus Cunha sadece 1 asist yapabilirken, genç yeteneğin sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve sarı kırmızılı ekibe sıcak baktığı belirtildi.
 
WERNER VE POULSEN VARKEN...
 
Geçtiğimiz sezon Real Betis’in kapısından dönen Matheus Cunha’nın şampiyonluk yarışının içinde bulunan, devler liginde boy gösteren bir takım içerisinde yer almayı kafasına koyduğu anlaşılırken ilk resmi görüşmede Bruma transferinde iyi ilişkiler kurulan Leipzig’in herhangi bir sorun çıkarmayacağı bildirildi.
 
Coritiba alt yapısında yetişen Matheus Cunha sezon başında Leipzig ile Galatasaray arasında oynayan hazırlık maçının 72.dakikasında oyuna girmişti.

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