Galatasaray Lemina transferini bitirdi
Galatasaray, Southampton'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, Southampton'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
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