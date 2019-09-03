Galatasaray Lemina'yı Monaco'nun elinden kaptı
Aslan, Lemina’yı Monaco’nun elinden kaparak İstanbul’a getirdi ve sözleşme imzalattı.
AKŞAM
G.SARAY, Falcao transferinde yapılan görüşmelerde sıkıntı yaşadığı Monaco’ya son dakika golü attı. Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibinin anlaşma noktasına getirdiği Southampton’ın orta saha oyuncusu Mario Rene Lemina’yı İstanbul’a getirerek imzayı attırdı. 26 yaşındaki Gabonlu oyuncu İngiliz ekibinden 1 yıllığına kiralandı. Southampton, Ağustos 2017’de Lemina’yı 17 milyon euro karşılığında transfer etmiş ancak beklenen çıkışı yapamamıştı. Başarılı oyuncu geçen sezon Premier League’de 21 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asist kaydetti. Lemina Aslan’ın bu alandaki sorununu gidermeye çalışacak.
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