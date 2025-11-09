İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Galatasaray ligde 19 maç sonra yenilgi yaşadı

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanından puansız dönen Galatasaray ligde 19 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

9 Kasım 2025 Pazar 19:22
Kocaelispor mağlubiyetiyle Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.

