Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başardı.

Kocaelispor'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren tek golü 45'te Agyei kaydetti. Sarı kırmızılılar bu sezon ligde üçüncü kez puan kaybı yaşadı ve ilk mağlubiyetini aldı. Körfez temsilcisi ise son beş maçtaki dördüncü galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray haftayı 29 puanda kapattı. Kocaelispor ise puanını 14'e yükseltti.

Galatasaray milli ara sonrasında Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor ise Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakops, Lemina, Torreira, Sane, Barış, Icardi, Osimhen 11 ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Sara, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Sallai, Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Buruk, orta saha Sara ve kanat oyuncusu Sallai'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Icardi ve Barış'ı sahaya sürdü.

ICARDİ İLK 11'DE

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, Kocaelispor maçına ilk 11'de başladı.

Son olarak ligin 9.haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde ilk 11 başlayan Icardi, ligde 2 maç sonra tekrar başlangıçta yer aldı.

KOCAELİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan tek değişiklik yaptı.

İnan, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Show yerine orta sahada Tarkan Serbest'e kadroda yer verdi.

Kocaeli ekibi Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Djiksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Durun 11'i ile sahaya çıktı.

SELÇUK İNAN DÖRDÜNCÜ KEZ GALATASARAY'A RAKİP OLDU

Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, eski takımı Galatasaray'a dördüncü kez teknik direktör olarak rakip oldu.

Daha önce Gaziantep FK'da 2, Kasımpaşa'da 1 kez Galatasaray'a rakip olarak çıkan İnan, bu müsabakalarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TANER GÜLLERİ'YE PLAKET

Kocaelispor'un 2008-2009 sezonunun 21. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 4 gol atan eski futbolcusu Taner Gülleri'ye maç öncesinde kulüp başkanı Recep Durul tarafından plaket verildi.

TAKIMLAR BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'Ü ANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Galatasaray ve Kocaelispor formalarında Attatürk baskısı kullandı.

Galatasaraylı futbolcular maç öncesinde de Atatürk baskılı tişörtlerle ısındı.

İki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya, "Ulu Önder Mustafa Kemal AtatürK'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" ortak pankartıyla çıktı.

Deplasmandaki Galatarasaylı taraftarlar, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." yazılı, Kocaelispor tribünlerinde ise "Körfeziz peşinde Atatürk'ün izindeyiz" pankartı açtı.

GALATASARAY TARAFTARI SELÇUK İNAN'I ÇAĞIRDI

Müsabaka öncesi deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları eski futbolcuları İnan'ı tribüne çağırdı. İnan müsabaka başlamadan önce tribünlere yedek kulübesinden alkışla karşılık verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada ceza sahası içindeki Osimhen'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Jovanovic kornere çeldi.

45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada sağ taraftan topu taşıyarak ceza sahası içine giren Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen'in, kale önünden vuruşunda Jovanovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Balogh'un pasında sağ kanatta topla buluşan Agyei ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

66. dakikada Sallai'nin ara pasında defasın arkasına sarkan Osimhen'in ortasında arka direkte topla buluşan Barış'ın vuruşunda Tarkan, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

83. dakikada sağ taraftan Roland Sallai'nin arka direğe ortasında Barış, kafayla topu indirdi. Kale önünde yaşanan karambolde Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

88. dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Habib Ali Keita (Luis Da Silva Cafumana Show dk. 72), Tarkan Serbest, Daniel Agyei (Oleksandr Syrota dk. 90), Karol Linetty (Darko Churlinov dk. 90+6), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Can Keleş dk. 72)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cihan, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Joseph Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo (Roland Sallai dk. 46), Davinson Sanchez (Kaan Ayhan dk. 90), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 64), Lucas Torreira (Gabriel Sara dk. 64), Mario Lemina, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Agyei (dk. 45) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dijksteel, Smolcic (Kocaelispor), Victor Osimhen (Galatasaray)