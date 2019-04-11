Galatasaray Linnes ile yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Martin Linnes'in sözleşmesini iki yıl uzattı.
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Martin Linnes ile 2 yıllık sözleşme yapıldığını açıkladı.
Linnes'in sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılırken Norveçli oyuncu, her sezon için 1.400.000 euro alacak.
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