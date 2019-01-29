Galatasaray listeye Di Santo’yu ekledi
Alman Bild gazetesi, Galatasaray’ın Schalke 04 forma giyen Arjantinli golcüyü istediğini iddia etti. Fransız medyası ise Marsilyalı Mitroglou’nun Cim-Bom ile görüştüğünü yazdı.
- StarSpor
FORVET transferi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho, Pato, Caicedo, Tetteh, Ze Luis, Dzyuba ve Onuachu gibi isimlerle görüşüyordu. Fakat dün Alman basınından flaş bir iddia geldi. Bildsport, Sarı-Kırmızılılar’ın Schalke 04 forması giyen Franco Di Santo’nun transferini her an açıklayabileceğini öne sürdü. 2015 yılında 6 milyon euro karşılığında Werder Bremen’den transfer edilen 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Kariyerinde Chelsea, Wigan, Blackburn gibi takımlar da oynayan Arjantinli ismin İtalyan vatandaşlığı da var. Di Santo’nun piyasa değeri ise 2.5 milyon euro civarında.. 29 yaşındaki futbolcu, 10 numara ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Santo’nun 286 maçlık kariyerinde 46 gol ve 24 asisti var. Bu arada Fransız basını ise golcü listesine yeni bir isim daha ekledi. Sarı-Kırmızılı kulübün, Marsilya forması giyen golcü Mitroglou için 5 milyon euroluk bonservis teklifinde bulunduğu iddia edildi.
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