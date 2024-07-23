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Spor

Galatasaray listeye ekledi! Aslan'da hedef Sammie Szmodics

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Sarı kırmızılı ekibin Blackburn forması giyen Sammie Szmodic'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

23 Temmuz 2024 Salı 16:16 - Güncelleme:
Galatasaray listeye ekledi! Aslan'da hedef Sammie Szmodics
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Galatasaray, transfer döneminde sağ bek ve orta saha ile birlikte on numaraya da takviye yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda transfer için öncelik sağ bek ve orta sahaya verilirken on numara için de çalışmalar devam ediyor.

İLGİ VAR AMA TEKLİF YOK

İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Blackburn forması giyen Sammie Szmodics ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın, Szmodics'e ilgisi olmasına rağmen henüz bir teklifi olmadığı belirtildi.

TRANSFER İÇİN GÖRÜŞME

28 yaşındaki Szmodics ile Premier Lig'in yeni takımı Ipswich Town da ilgileniyor. Ipswich Town, İrlandalı futbolcu için Blackburn ile görüşmelerine devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Sammie Szmodics'in Blackburn ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GOL KRALLIĞI YAŞADI

Blackburn'de geçen sezon 48 maçta süre bulan Sammie Szmodics, 33 kez gol sevinci yaşadı ve 4 asist yaptı. 33 golün 27'sini Championship'te atan Szmodics, ligde geçen sezon gol krallığı sevinci yaşamıştı.

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