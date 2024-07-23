Galatasaray, transfer döneminde sağ bek ve orta saha ile birlikte on numaraya da takviye yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda transfer için öncelik sağ bek ve orta sahaya verilirken on numara için de çalışmalar devam ediyor.

İLGİ VAR AMA TEKLİF YOK

İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Blackburn forması giyen Sammie Szmodics ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın, Szmodics'e ilgisi olmasına rağmen henüz bir teklifi olmadığı belirtildi.

TRANSFER İÇİN GÖRÜŞME

28 yaşındaki Szmodics ile Premier Lig'in yeni takımı Ipswich Town da ilgileniyor. Ipswich Town, İrlandalı futbolcu için Blackburn ile görüşmelerine devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Sammie Szmodics'in Blackburn ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GOL KRALLIĞI YAŞADI

Blackburn'de geçen sezon 48 maçta süre bulan Sammie Szmodics, 33 kez gol sevinci yaşadı ve 4 asist yaptı. 33 golün 27'sini Championship'te atan Szmodics, ligde geçen sezon gol krallığı sevinci yaşamıştı.