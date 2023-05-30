Galatasaray, Lokomotif Moskova'nın genç yıldızının peşinde

Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, dünya yıldızlarının yanı sıra yatırım için genç oyuncuları da listesine aldı. Cim-bom son olarak Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova forması giyen 20 yaşındaki Artem Karpukas oldu. İddialara göre Galatasaray, önce menajeri ile görüşme sağladı.

MENAJERİ DOĞRULADI



Rus gazeteci Ivan Karpov'un telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre, Alexander Klyuev, Ivan Karpov'a Galatasaray'ın Karpukas için kendisiyle temasa geçtiğini bildirdi. Alexander Klyuev, "Haberler doğru. Galatasaray, Karpukas'ı yakından takip ediyor. Artem'i kadrolarına katmak isityorlar. Ancak henüz bir detay yok liglerin bitmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

LOKOMOTİV MOSKOVA'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Lokomotiv Moskova Sportif Direktörü Dmitry Ulyanov, Galatasaray ve Zenit'in transfer etmek istediği Artem Karpukas hakkında açıklamalarda bulundu. Ulyanov, "Galatasaray ve Zenit'in Karpukas'a ilgi duyduklarına dair haberleri bilmiyorum. Kulübe gelen herhangi bir resmi teklif yok. Hiçbir kulüp yöneticisi Karpukas için bizimle iletişime geçmedi. Artem ile uzun vadeli bir kontratımız var ama herhangi bir ilgi olursa konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

ARTEM KARPUKAS'IN İSTATİSTİKLERİ

Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen 20 yaşındaki Artem Karpukas, bu sezon 34 resmi karşılaşmada görev yaptı. 20 yaşındaki genç yıldız adayı bu maçlarda 2 gol atarken 1 asist katkısında bulundu.

Lokomotiv Moskova ile 2025 yılına kadar sözleşmesine bulunan Artem Karpukas, Transfermarkt verilerine göre 3 milyon euroluk güncel piyasa değerine sahip.